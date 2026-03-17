Cayeron dos presuntos “gatilleros” tras allanamientos en Puerto Vilelas

En un importante operativo realizado en la mañana de este martes en Puerto Vilelas, efectivos de la División Delitos Contra las Personas detuvieron a dos jóvenes acusados de protagonizar violentos ataques armados que dejaron a dos personas heridas semanas atrás.

Los hechos

La investigación se inició a mediados de febrero, luego de que dos hombres ingresaran al Hospital Perrando con heridas de gravedad.

Según el parte médico, uno de ellos presentaba un disparo en el muslo, mientras que el otro sufrió una fractura expuesta en la pierna, también producto de un impacto de bala. De acuerdo a las denuncias, los ataques ocurrieron en distintos puntos de Puerto Vilelas.

El operativo

A partir de las tareas investigativas, el Juzgado de Garantías N° 1 autorizó la realización de dos allanamientos simultáneos.

El procedimiento principal se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones del pasaje Juan Manuel de Rosas, donde los agentes lograron cercar y detener a los sospechosos, de 21 y 23 años.

Durante el operativo, la policía secuestró:

Un cargador largo de arma de fuego

Dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes

Situación judicial

Tras las diligencias, ambos detenidos quedaron imputados en una causa por “supuestas lesiones con arma de fuego”, permaneciendo alojados a disposición de la fiscalía interviniente.