Día mundial de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal: garantizan los servicios gratuitos de control y tratamiento en toda la provincia

Impactos: 3

En marco del Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal que se conmemora este 31 de marzo, el Ministerio de Salud Pública recuerda que están en pleno funcionamiento los espacios de atención gratuita en toda la provincia para llevar adelante los exámenes preventivos y los tratamientos correspondientes de la patología de manera gratuita en cada hospital o centro de salud.

“Hoy es una fecha para concientizar acerca de esta enfermedad. El cáncer de colon y recto se puede prevenir”, explicó la responsable del Programa Provincial de Cáncer de Colon del Chaco, Nancy Mosqueda, quien remarcó que “el programa está adherido al nacional, por lo tanto los test están disponibles en todos los hospitales y centros de salud”.

En esa línea, indicó que “si hacemos la detección temprana, tiene 90% de curación. Pero si estamos en estadios tardíos, puede ser mortal”, y explicó que “la prevención es fácil de realizar, indolora y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia”.

Entre los métodos preventivos, es recomendable que las personas mayores de 50 años y quienes no cuenten con antecedentes familiares de la enfermedad se realicen el test de sangre oculta en la materia fecal, un examen poco invasivo, muy fácil de realizar y muy sensible que se practica de forma anual para ese grupo etario. En caso de que se cuente con antecedentes familiares, se aconseja una colonoscopía.

En general, para evitar este cuadro, se aconseja a todas las personas mantener cuidados de “prevención primaria”, consistente en hábitos saludables como la disminución de carnes rojas, procesadas, embutidos, aumentar ingesta de frutas, verduras y lácteos, tener un control de peso, evitar el tabaco y practicar actividad física de manera regular.

“Este es uno de los cánceres más frecuentes, es el segundo que más se da en ambos sexos, en mujeres el primero es el de mama, y en hombres el de próstata. Y en Argentina produce 7.000 muertes por año y se detectan 14.000 casos nuevos por año”, contó Mosqueda.

Desde el Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal se realizan acciones en la atención primaria de salud, se cuenta con los test de sangre oculta en materia fecal para que el paciente pueda solicitarlo a su médico de cabecera, no se necesita ninguna preparación para este análisis y no duele porque no se introduce en el cuerpo, solamente es un método de detección precoz. “Recordamos la importancia de la prevención y los invitamos a acercarse para que soliciten el test o lo que les indique sus gastroenterólogos. Se puede preveprevenir”, concluyónir”, concluyó.