Día Mundial contra el Cáncer: advierten que el tabaquismo puede provocar hasta 20 tipos de cáncer

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, especialistas en salud volvieron a alertar sobre el fuerte impacto del consumo de tabaco —en todas sus formas— en el desarrollo de enfermedades graves, entre ellas distintos tipos de cáncer.

La doctora Graciela Godoy, neumonóloga y tabacóloga, remarcó que el tabaquismo no solo está asociado al cáncer de pulmón, sino que puede estar vinculado a al menos 20 tipos diferentes de cáncer, además de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

“El tabaquismo es una enfermedad crónica y adictiva, y es la primera causa prevenible de muerte”, explicó la especialista, al tiempo que subrayó que no solo afecta a quienes fuman, sino también a los fumadores pasivos, es decir, personas que inhalan el humo de manera indirecta.

Cigarrillo electrónico: “No es menos dañino”

Godoy también se refirió al cigarrillo electrónico, una práctica que muchas veces se presenta como menos perjudicial que el cigarrillo tradicional. Al respecto, fue contundente: “Es dañino, punto”.

La médica recordó que los cigarrillos electrónicos están prohibidos en la Argentina por la ANMAT, por la Ley Nacional de Control del Tabaco y por la Ley Provincial 3256-G, y explicó que contienen nicotina altamente adictiva, además de líquidos con metales pesados y sustancias tóxicas que, al ser calentadas y aerosolizadas, ingresan al organismo.

“Estos productos generan procesos inflamatorios crónicos, alteraciones en el ADN, disminuyen el sistema inmunológico y aumentan el riesgo de múltiples enfermedades”, detalló.

Además, alertó sobre una creencia errónea muy extendida: si en un lugar está prohibido fumar, tampoco está permitido vapear, ya que el daño también alcanza a quienes inhalan esos aerosoles de manera pasiva.

Preocupa el aumento del consumo en jóvenes

La neumonóloga expresó su preocupación por el crecimiento del consumo de nicotina en jóvenes, no solo a través del vapeo, sino también mediante pastillas de nicotina, que muchas veces se presentan como inofensivas.

“La industria tabacalera apunta especialmente a la población joven. Esto puede generar una adicción persistente y, en muchos casos, un tabaquismo dual a corto o largo plazo”, advirtió.

Cómo dejar de fumar y dónde buscar ayuda

Godoy destacó que solo el 3% de las personas logra dejar de fumar sin ayuda, por lo que recomendó buscar acompañamiento médico y acceder a tratamientos específicos.

“No existen soluciones mágicas. El primer paso es tomar conciencia y querer dejar de fumar”, señaló.

Quienes deseen recibir información o iniciar un tratamiento pueden comunicarse con el Programa Provincial de Control del Tabaco al correo electrónico:

📩 ppct.chaco@gmail.com

“Tomar conciencia ya es un gran paso. El tabaquismo se puede tratar y prevenir, y eso salva vidas”, concluyó la especialista.