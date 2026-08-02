Murió Luciano Etudié, el acusado del femicidio de Graciela López y del crimen de su padre

Luciano Alberto Etudié, el expolicía de 34 años acusado del femicidio de Graciela López y del homicidio de su padre, falleció este domingo por la mañana en el Hospital «Julio C. Perrando» de Resistencia, donde permanecía internado desde el 24 de julio por complicaciones derivadas de una herida de arma de fuego.

De acuerdo con el informe de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria, el hombre había sido trasladado al nosocomio luego de permanecer internado en un sanatorio privado. Al ingresar, los médicos le diagnosticaron una fístula esofágica provocada por una herida de arma de fuego de evolución prolongada.

Con el paso de los días, su estado de salud se agravó. El último parte médico indicaba que presentaba hiponatremia severa, requería asistencia mecánica respiratoria y permanecía internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva .

Finalmente, este domingo alrededor de las 6.30 se confirmó su fallecimiento. Según el parte médico, la causa de muerte fue un shock séptico asociado a una sepsis de probable foco endovascular.

La novedad fue comunicada a las autoridades judiciales y policiales intervinientes, mientras que sus restos permanecen en la morgue del Hospital Perrando.

La causa esperaba llegar a juicio

Etudié estaba imputado por el femicidio de su expareja, Graciela López, y por el homicidio de su padre, un expolicía, hechos ocurridos el 5 de mayo de este año.

Según la investigación, primero asesinó a su padre en una vivienda de Resistencia y luego se dirigió hasta el domicilio de Graciela López, a quien obligó a subir a un vehículo junto al hijo de ambos. El recorrido terminó en el paraje Tres Bocas, en Puerto Vilelas, donde mantuvo una toma de rehenes.

Tras una negociación con la Policía, liberó al niño de cinco años, pero asesinó a su expareja. Posteriormente intentó enfrentarse con los efectivos que intervenían en el operativo y resultó herido por un disparo.

La familia de Graciela López aguardaba que el imputado se recuperara para que pudiera ser juzgado mediante un juicio por jurados. Además, tras los hechos, el Gobierno provincial dispuso su cesantía de la Policía del Chaco.