Detuvieron a un joven acusado de privar de la libertad, golpear y amenazar a su pareja de 17 años

Un grave hecho de violencia de género se registró en la madrugada de este domingo en la zona norte de Resistencia, donde un joven de 20 años fue detenido tras ser denunciado por privar de la libertad, golpear y amenazar a su pareja , una adolescente de 17 años .

Según el parte policial, todo comenzó alrededor de las 4.40 en inmediaciones de la avenida Juana Azurduy y Fuerte Esperanza, cuando la joven salía de un evento religioso junto a su pareja. Según relató la madre de la víctima, el joven la atacó a golpes en la vía pública y la obligó a acompañarlo bajo amenazas .

Tras un operativo de búsqueda, efectivos de la comisaría 13ª lograron dar con ambos en la rotonda cercana al barrio Ángel de la Guarda. La menor fue trasladada junto a su madre a la unidad policial, donde finalmente radicó la denuncia. Allí contó que su pareja le había propinado golpes de puño por celos y que, bajo intimidaciones, la hizo deambular por distintos sectores del mencionado barrio hasta que fueron interceptados por la policía .

La joven también manifestó que desde hace tiempo venía sufriendo agresiones físicas y verbales, pero que nunca se animó a denunciarlas porque el acusado la había amenazado de muerte .

El fiscal en turno de Violencia de Género ordenó la detención de Carlos Alberto Gómez, de 20 años, domiciliado en la localidad de General San Martín . El joven quedó alojado en la comisaría, imputado por supuesta privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas.

Con esta medida, quedó sin efecto el protocolo de búsqueda que se había activado inicialmente por la desaparición de la menor.

