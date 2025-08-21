Detienen en Corrientes a dos hombres acusados de robar una motocicleta y amenazar a la víctima en Resistencia

Un operativo conjunto entre la Policía del Chaco y de Corrientes permitió detener en la localidad de Paso de la Patria a dos sujetos acusados de robar una motocicleta y amenazar de muerte a la familia de la víctima en un hecho ocurrido en el barrio Santa Inés de Resistencia.

El hecho en Resistencia

La investigación comenzó el pasado 17 de agosto, cuando Hugo Matías F. , domiciliado en el barrio Santa Inés, denunció que había sufrido el robo de su motocicleta Honda Wave negra, mientras se encontraba en la casa de un conocido.

De acuerdo al relato del damnificado, él había compartido bebidas alcohólicas durante la tarde en compañía de Fabricio H. y otro sujeto, Santiago M., en un domicilio ubicado sobre calle Luis Vernet. Al retirarse un momento, Hugo dejó su motocicleta estacionada en la vivienda, con la llave colocada.

Cuando regresó alrededor de las 18:30, descubrió que el rodado ya no estaba y que M. tampoco se encontraba en el lugar. Al increpar a Homedes sobre la desaparición de su vehículo, este no solo negó responsabilidad, sino que lo amenazó con una frase escalofriante:

“…le voy a matar a tu familia si hacés la denuncia…”.

Ante esa situación, F. se dirigió a la comisaría para formalizar la denuncia penal, señalando directamente a H. y M. como autores del robo.

La investigación y las órdenes judiciales

Con la denuncia en curso, la Fiscalía de Investigación Penal N° 15, a cargo de la doctora Candela Valdez, dispuso la aprehensión de Santiago M. en la causa por supuesto hurto y de H. en la causa por supuestas amenazas, además de la identificación formal de ambos y la verificación de antecedentes.

Agentes de la División Sustracción Vehicular del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana iniciaron tareas de campo y lograron establecer que los sospechosos habían comercializado la motocicleta robada en la ciudad de Resistencia y luego se habían fugado hacia la provincia de Corrientes.

Detención en Paso de la Patria

Con esta información, la Policía del Chaco realizó un intercambio de datos con sus pares correntinos, lo que permitió dar con el paradero de los buscados en la localidad turística de Paso de la Patria.

Finalmente, ambos sujetos fueron aprehendidos en esa ciudad, con intervención de la Fiscalía de Corrientes y en coordinación con la justicia chaqueña. Tanto M. como H. fueron notificados de su situación legal y se encuentran a la espera de las diligencias judiciales correspondientes para ser extraditados y puestos a disposición de la justicia del Chaco.

Un caso que combina violencia y fuga

El episodio no solo involucra un robo de vehículo, sino también amenazas directas a la familia del denunciante, lo que agrava la causa judicial. La rápida articulación entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias permitió que los presuntos autores fueran detenidos a menos de 48 horas del hecho, aunque resta determinar el paradero final de la motocicleta sustraída.