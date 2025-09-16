Cinco personas detenidas en un operativo de la Comisaría 14 de Resistencia

En un amplio operativo de prevención realizado este martes por la mañana, efectivos de la Comisaría 14ª Metropolitana detuvieron a cinco personas que tenían pedidos de captura en distintas causas, la mayoría vinculadas a violencia de género.

El procedimiento comenzó alrededor de las 11, cuando la dependencia puso en marcha un operativo propio, en el que se desplegaron todos los recursos humanos y materiales disponibles en la jurisdicción.

Los resultados fueron los siguientes:

Claudio Gastón Ojeda (43) , domiciliado en pasaje Haití al 3000, con pedido de captura en una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género (Fiscalía Nº 9 de Género).

Francisco Miguel Villalba (44) , domiciliado en avenida Quijano al 200, con pedido de captura por desobediencia judicial en contexto de violencia de género (Fiscalía Nº 5 de Género).

Ángel Caballero (54) , domiciliado en el barrio 10 de Mayo, con pedido de captura por lesiones leves en contexto de violencia de género (Fiscalía Nº 11 de Género).

Pablo Germán Velazco (35) , domiciliado en el barrio 2 de Septiembre, con pedido de captura por amenazas en contexto de violencia de género (Fiscalía Nº 4 de Género).

Alexander Damián Franco (18), domiciliado en pasaje Vedia al 2200, con pedido de captura por robo, hecho ocurrido en la madrugada de este mismo martes en una vivienda de calle Gozo al 3300, en el barrio 16 de Septiembre. En este caso se incorporó material fílmico como prueba (Fiscalía Nº 6 Penal).

Las autoridades de la comisaría informaron que en cada caso se dio aviso a las fiscalías intervinientes para que determinen los pasos a seguir.

El operativo fue encabezado por la subcomisaria Carla Grisel Fumilla, junto al subcomisario Roberto Eduardo Peralta, segundo jefe de la unidad, y el comisario principal Pablo Martín Gómez Leiva, jefe de la Comisaría 14ª.