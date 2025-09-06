Descubren en las Cataratas del Iguazú restos de una civilización de hace 6.000 años

181921w850h638c.jpg

Un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó un hallazgo sorprendente en el Parque Nacional Iguazú: restos de una civilización que habitó la región entre 6.000 y 2.000 años atrás.

Los análisis de carbono 14 aplicados a las muestras recogidas en barrancas, ríos, arroyos y zonas de monte corroboraron la antigüedad de los materiales, que se remontan a mucho antes de la llegada de los españoles a América.

Entre los objetos encontrados destacan flechascuchilloshachasfragmentos de cerámicarestos de animales consumidos y carbones vegetales, pruebas directas de la vida cotidiana de estas comunidades, según publica el medio Mdz.com.

El arqueólogo y antropólogo Eduardo Apolinare, director del equipo, explicó que los pueblos prehispánicos utilizaban los ríos como rutas de movilidad en plena selva misionera, lo que les permitía establecer contacto con otros grupos humanos. «Tuvimos la suerte de recuperar restos de carbón muy antiguos», expresó el investigador del Conicet.

Los científicos remarcaron que este hallazgo constituye un hito en la arqueología argentina, ya que permite reconstruir la forma en que las civilizaciones originarias se adaptaron a su entorno, desarrollando tecnologías primitivas y aprovechando los recursos de la selva.

Además de aportar al conocimiento histórico, el descubrimiento reafirma el valor cultural y patrimonial del Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Los expertos destacan que comprender cómo vivían estas comunidades resulta esencial para preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad prehispánica de la región.

Más Noticias

aguila-1

Tras 20 años el ave más imponente de América del Sur regresa a la región

fenomeno-astronomico-cielo-fuego

Bola de fuego, el confuso fenómeno astronómico que ilumina el cielo de manera inesperada

424159w790h527c.jpg

La IA en las colonoscopias ¿Podría reducir la capacidad del médico para detectar adenomas?

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-06 at 13.21.24

Finalizó Curso De Entornos Escolares Saludables Sobre Manipulación De Alimentos

181921w850h638c.jpg

Descubren en las Cataratas del Iguazú restos de una civilización de hace 6.000 años

215472w790h523c.jpg

El Cerrito celebra desde hoy la Pesca del Dorado

181915w850h478c.jpg

Desmantelan búnker de drogas en Villa del Oeste: dos detenidos

181924w380h241c.png

Tragedia en San Martín: una mujer murió en un choque entre moto y camioneta