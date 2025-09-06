El Cerrito celebra desde hoy la Pesca del Dorado

Durante tres días, el dorado, emblema de nuestros ríos, será el gran protagonista de un encuentro que une competencia, tradición, naturaleza y cultura en un escenario privilegiado. Además de la pesca, habrá propuestas para toda la familia: juegos, actividades deportivas, espectáculos en vivo, feria de emprendedores, gastronomía regional y cerveza artesanal.

CRONOGRAMA

HOY

12 hs -Información turística y de servicios en los stands del gobierno, Juegos infantiles, didácticos, actividades deportivas y culturales, Feria de emprendedores, patio de comidas y cervezas artesanales, y espectáculos en vivo.

14 hs – Torneo Infantil de Pesca de Costa

15.30 hs – Torneo de Pesca de Costa Adultos

Inscripción Quincho Federación de Pesca.

18 hs -Escenario principal: show de títeres y artistas locales

MAÑANA

9 hs -Largada oficial de lanchas

12 a 18 hs-Espectáculos en el escenario mayor para toda la familia.

13 hs -Finalización del torneo

14 hs -Almuerzo de pescadores en el tinglado

14.30 hs- Entrega de premios

15.30/16 hs -Sorteo de lanchas.

