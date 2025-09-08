CAB/ U17: Regatas culminó entre los mejores cuatro equipos del país

Este sábado y domingo en Resistencia, ante un marco espectacular, se disputó el Final Four, que tuvo a Obras como campeón venciendo a Boja Juniors en la final. Tercero finalizó Ferro Carril Oeste y el elenco de Resistencia culminó en el cuarto lugar. Gran organización del «Remero» para este evento deportivo de jerarquía.

Durante el fin de semana, sábado 6 y domingo 7, se disputó el Final Four por la categoría U17, siendo Regatas Resistencia el anfitrión y teniendo además a Obras Sanitarias, Boca Juniors y Ferro Carril Oeste, siendo de esta manera una definición de jerarquía.

LAS SEMIFINALES

El Final Four abrió con el duelo entre dos equipos porteños. Obras Sanitarias superó a Ferro Carril Oeste por 71-59 detrás de un tercer cuarto arrollador. Luego de un primer tiempo parejo, que terminó con Ferro arriba por la mínima, el Rockero metió un parcial de 20-9 a la vuelta de los vestuarios para dar vuelta la historia y quedarse con el partido por 71 a 59. Elías Torrens fue la gran figura del encuentro con 19 puntos y 11 rebotes, bien acompañado por las 19 unidades de Rodrigo Aquino. En Ferro, no alcanzaron los 12 tantos de Francisco Giussani.

A continuación fue el turno del anfitrión Regatas de Resistencia, el dueño de casa, ante Boca Juniors, ante un estadio colmado. La victoria quedó para el elenco de Capital Federal por un ajustado 63-61 tras un partidazo que estuvo para cualquiera. Boca comenzó mejor, pero Regatas lo dio vuelta promediando el primer parcial y cerró el primer tiempo arriba 33-30. De ahí en más fue palo a palo y ninguna ventaja fue superior a los tres puntos. En un cierre para el infarto, el Xeneize no perdonó desde la línea y Regatas falló el tiro para ganar. El resultado final fue de 63 a 61 para Boca Juniors. En el ganador se destacó Gabriel Miquilareno, autor de 16 puntos y 12 rebotes, seguido por las 15 unidades de Mateo Fessia. Por el local los 24 puntos de Walter Colussi, máximo anotador del partido y de la jornada.

LA DEFINICIÓN

Broche de oro para La Liga Federal Formativa U17 masculina, que celebró este fin de semana su Final Four en la ciudad chaqueña de Resistencia. Obras Sanitarias derrotó a Boca Juniors por 84-68 detrás de un demoledor primer tiempo y se consagró campeón del certamen nacional de clubes, que comenzó en junio con 87 clubes.

En el primer turno, por el tercer puesto, en primer turno, Ferro Carril Oeste se adjudicó el partido por el tercer puesto frente a Regatas de Resistencia, el dueño de casa, por un contundente 84-43. Román Moravansky fue el más destacado con 13 puntos.

EL EQUIPO

El equipo de Regatas Resistencia, anfitrión de lo que será el Final Four de la Liga Federal U17 masculina, está conformado por: Uriel Colussi, Ilan Nadelman, Joaquin Ferreira, Eliseo Llano, Leonardo Langkilde, Tiago Montenegro, Emiliano Balle, Francisco Perotti, Valentino Cándido, Lucca Botta, Iñaki Bertoni, Maximiliano Gómez Núñez, Gregorio Schulman, Nahuel Pérez, Juan Ignacio Lezcano, Bautista Garcia, Josue Limbendux y Juan Cruz Coronel.

ENTRENADOR: Lautaro Caballero.

ASISTENTE: José Chávez.

PREPARADOR FÍSICO: Luis Sulligoy.