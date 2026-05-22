Desarticularon un presunto búnker narco en Machagai e incautaron 157 dosis de cocaína

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña realizaron este jueves dos allanamientos simultáneos en Machagai, donde lograron desarticular un presunto centro de distribución de estupefacientes e incautar 157 dosis de cocaína listas para su comercialización.

El procedimiento se llevó adelante tras una investigación desarrollada por personal antinarcóticos, que permitió identificar dos inmuebles presuntamente utilizados para el acopio y venta de drogas. Los operativos comenzaron alrededor de las 16:30, con intervención del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña y la Fiscalía Antidrogas.

Durante el primer allanamiento, realizado en una vivienda ubicada sobre Pasaje Sabina Villacorta, los agentes constataron que el inmueble se encontraba abandonado. En presencia de un testigo hábil, secuestraron 157 envoltorios de polietileno, conocidos como “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 28,03 gramos.

Además, los uniformados incautaron 212.700 pesos en efectivo, un teléfono celular, una motocicleta Zanella ZB y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, entre ellos recortes de nylon, tijeras y encendedores empleados para sellar los envoltorios.

En paralelo, el segundo allanamiento se llevó a cabo en la intersección de Caseros y Pasaje Sabina Villacorta, donde fueron identificados dos hombres de 19 y 34 años. Sin embargo, el registro efectuado en el lugar no arrojó resultados positivos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas, se ordenó continuar con la investigación en el marco de una causa por “Supuesta Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737”, en función de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304-N.