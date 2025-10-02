Demoran a un hombre con marihuana en un control preventivo en Resistencia

En un procedimiento realizado este miércoles alrededor de las 19 horas, efectivos del Grupo COM-8 —dependiente de la División C.O.M. del Departamento de Operaciones Estratégicas LINCE— demoraron a un hombre en la intersección de avenida Quijano y pasaje San Martín, en Resistencia, tras hallarle marihuana en su poder.

Durante una recorrida de prevención, los uniformados identificaron a un individuo que se mostró en actitud sospechosa. Al solicitarle sus datos, manifestó ser Facundo Brian Núñez, de 30 años, domiciliado en el barrio Villa Libertad.

El personal policial advirtió su nerviosismo y, al realizar un palpado de seguridad, constataron que llevaba en el bolsillo de su buzo una bolsa de polietileno transparente con sustancia vegetal tipo amarronada y fuerte olor característico a marihuana.

Con la presencia de un testigo hábil, se procedió a la verificación del contenido y se solicitó colaboración a la Dirección General de Consumos Problemáticos, cuyo personal confirmó que se trataba de 49 gramos de cannabis sativa (marihuana).

La Fiscalía N° 1, a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano, dispuso el secuestro de la sustancia y la aprehensión del ciudadano Núñez por presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes. También se dio intervención a la División Medicina Legal y a la comisaría jurisdiccional para los fines legales pertinentes.