Detuvieron a un conductor y secuestraron un vehículo con pedido activo en Resistencia

En el marco del Operativo Lince, personal de la División C.O.M. (COM-8) interceptó un vehículo con pedido de secuestro activo en la ciudad de Resistencia. El procedimiento se llevó a cabo este miércoles a las 19:40 horas en la intersección de avenida Lavalle y calle Mitre.

Todo comenzó cuando los agentes observaron a un automóvil tipo sedán Fiat Fire, color rojo, dominio HBC 443, que cruzó un semáforo en rojo en la intersección de avenida Laprida y Sarmiento, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Tras un seguimiento controlado, el rodado fue alcanzado y detenido. Su conductor, identificado como Matías Delgado, de 28 años, domiciliado en el asentamiento Ávalos, no pudo exhibir la documentación del vehículo.

Al consultar el dominio en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 07/09/2011, por un delito de carácter prendario, solicitado por el Palacio de Justicia e informado por la Policía Federal.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo en presencia de testigo hábil y a la demora del conductor, quien fue trasladado al Servicio de Medicina Legal para examen médico y posteriormente entregado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia junto con el automóvil secuestrado.