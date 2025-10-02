Detuvieron a un hombre con más de 5 kilos de marihuana en Paraje Lapacho

En un procedimiento realizado este miércoles por la tarde en la localidad de La Leonesa, personal de la División Operaciones Drogas secuestró más de cinco kilos de marihuana y detuvo a un hombre que transportaba la sustancia en inmediaciones de la Escuela Primaria N° 35 “Calixto Oyuela”, sobre la Ruta Nacional N° 11.

El operativo se concretó alrededor de las 15 horas, luego de que docentes de la institución escolar alertaran a la policía sobre la presencia de un individuo que trasladaba un bulto sospechoso en las cercanías del establecimiento.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a Jonathan Antonio Rivas, de 33 años, domiciliado en General San Martín, quien llevaba consigo una bolsa de arpillera con inscripción “UTMOST”. En su interior, se hallaron 5,453 kilogramos de cannabis sativa (marihuana). También se secuestró un teléfono celular.

El procedimiento fue supervisado por el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, a cargo del Dr. Ricardo Alcides Mianovich, quien dispuso la detención del involucrado por presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia Federal, mientras se instruyen actuaciones por narcotráfico.