Delegación De “Huellas Argentinas” Partió Hacia El Nacional De Malambo Y Danza En Tanti

Una delegación de 41 representantes de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas “Huellas Argentinas”, emprendió un viaje hacia la ciudad de Tanti, Córdoba. Allí participarán del Certamen Nacional de Malambo y Danzas; donde la representación resistencia espera repetir y mejorar los resultados obtenidos en años anteriores.

Enrique Alberto Ojeda, más conocido como el “Profe Beto”, destacó que se ha trabajado muchísimo para llegar de la mejor manera a este evento; uno de los más importantes del circuito. “Hay distintas categorías como infantil, menor, juvenil y mayor; con rubros como solistas de malambos, parejas de baile, conjuntos de danzas; tenemos un conjunto de danzas femenino también que va a estar en la competencia”, enumeró.

Ian Luciano Luque tiene 16 años y es uno de los valores que vuelve a viajar con el sueño de consagrarse como el mejor solista masculino juvenil de malambo del país; distinción de la que quedó a un paso en 2024 tras clasificarse segundo en la competencia.

Al recordar sus inicios no dudó en comentar que fueron casi una casualidad. “Arranqué a los 7 años y fue como sin querer; porque una amiga de mi mamá me llevó”, recordó.

“Ahora el malambo para mi es un cable a tierra, es mi vida porque todos los días ensayo”, subrayó.

Otro joven con experiencia en estas convocatorias es Ian Benjamín Ramírez, quien viene compitiendo desde los 9 años y actualmente se presenta en la categoría malambo masculino menor. “Voy con toda la fe del mundo de poder salir campeón nacional para dejar en lo más alto a mi provincia”, contó con firmeza antes de subir al micro; para luego agregar: “Para llegar hasta acá ensayo todos los días un mínimo de tres horas por día”.

   

