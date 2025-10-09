Resistencia: dos hombres fueron detenidos con un arma de fuego y una moto sin dominio

Durante la madrugada de este jueves, personal policial detuvo a dos hombres armados que circulaban en una motocicleta por la zona de calle Colón y Leandro N. Alem, en la ciudad de Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando una patrulla observó a dos sujetos desplazándose en una motocicleta Honda Wave blanca 110 cc sin dominio, quienes al notar la presencia policial intentaron escapar acelerando su marcha.

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron interceptarlos en la intersección mencionada. Al intentar identificarlos, los individuos reaccionaron de manera violenta, por lo que fue necesario utilizar la fuerza pública de forma proporcional para reducirlos y colocarles las esposas de seguridad.

Fueron identificados como Juan Facundo Morales (33), domiciliado en el barrio 150 Viviendas de Barranqueras, quien conducía el rodado, y Brian Daniel Lucero (27), residente en el mismo municipio.

Durante el palpado preventivo, los agentes hallaron entre las prendas de Lucero una pistola Browning calibre 9 mm con numeración limada, cargador y 13 cartuchos del mismo calibre.

El arma y la motocicleta fueron secuestradas, mientras que ambos detenidos fueron trasladados junto con los elementos incautados a la Comisaría Tercera Metropolitana, por razones de jurisdicción.