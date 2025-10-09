Diputados kirchneristas piden suspender el cobro del peaje del puente Chaco-Corrientes
Los diputados nacionales de Fuerza Patria por el Chaco Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno Nacional destine recursos inmediatos a la reparación del puente interprovincial General Belgrano, y que se suspenda el cobro de peaje hasta que finalicen las obras.
Así, los legisladores proponen declarar la emergencia vial en el Puente Chaco-Corrientes.
En sus fundamentos, Pedrini, Chomiak y Leiva señalaron que el puente, inaugurado en 1973, «se transformó en un eje vital para la integración regional, el desarrollo económico y la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes que se trasladan a diario entre ambas provincias».
En esa línea, señalaron que por ese viaducto circulan cargas nacionales e internacionales con destino a distintos puntos del Mercosur, por lo que cada interrupción genera un fuerte impacto logístico y económico.
Asimismo, advirtieron que el puente «presenta un deterioro progresivo con fisuras, corrosión estructural, desgaste en la carpeta asfáltica y deficiencias en señalización e iluminación», lo que incrementa los riesgos viales, al tiempo que denunciaron que las obras de mantenimiento están paralizadas debido a la «falta de inversión del Gobierno Nacional».