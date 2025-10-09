Diputados kirchneristas piden suspender el cobro del peaje del puente Chaco-Corrientes

1759868016423

Los diputados nacionales de Fuerza Patria por el Chaco Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno Nacional destine recursos inmediatos a la reparación del puente interprovincial General Belgrano, y que se suspenda el cobro de peaje hasta que finalicen las obras.

Así, los legisladores proponen declarar la emergencia vial en el Puente Chaco-Corrientes.

La iniciativa busca que el Gobierno Nacional destine «recursos de manera inmediata para la reparación, el mantenimiento y la mejora de la circulación en el viaducto, al tiempo que plantea suspender el cobro de peaje mientras duren los trabajos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento».

En sus fundamentos, Pedrini, Chomiak y Leiva señalaron que el puente, inaugurado en 1973, «se transformó en un eje vital para la integración regional, el desarrollo económico y la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes que se trasladan a diario entre ambas provincias».

En esa línea, señalaron que por ese viaducto circulan cargas nacionales e internacionales con destino a distintos puntos del Mercosur, por lo que cada interrupción genera un fuerte impacto logístico y económico.

Asimismo, advirtieron que el puente «presenta un deterioro progresivo con fisuras, corrosión estructural, desgaste en la carpeta asfáltica y deficiencias en señalización e iluminación», lo que incrementa los riesgos viales, al tiempo que denunciaron que las obras de mantenimiento están paralizadas debido a la «falta de inversión del Gobierno Nacional».

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-08 at 21.03.20

Miraflores: El Gobernador Zdero Inauguró La Ampliación Y Refacción Del Jardín De Infantes Anexo A E.E.P. N°1017

180742w850h478c.jpg

Lanzaron un concurso escolar sobre el yaguareté y el monte chaqueño para estudiantes de escuelas primarias

561528565_18322712047243095_6416493369940829785_n

Operativo de tránsito en Fontana: controles preventivos para fortalecer la seguridad vial

Te pueden interesar

576837bedc040adbc168ca7401e0f6de-65d60d1f1bf78408388147

Matkovich destacó la coordinación regional y la firmeza en el combate al narcotráfico

1759868016423

Diputados kirchneristas piden suspender el cobro del peaje del puente Chaco-Corrientes

WhatsApp Image 2025-10-08 at 09.13.58

Delegación De “Huellas Argentinas” Partió Hacia El Nacional De Malambo Y Danza En Tanti

WhatsApp Image 2025-10-09 at 06.46.49

Resistencia: dos hombres fueron detenidos con un arma de fuego y una moto sin dominio

WhatsApp Image 2025-10-09 at 08.20.52

Zdero Inauguró La Ampliación Del Centro “La Fortaleza” En La Eduvigis: “El Estado Tiene Que Tener Corazón Y Dar Soluciones Donde Más Se Necesita”