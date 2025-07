Del esfuerzo personal al cambio social: la visión de Iván Gyoker sobre el futuro del Chaco

El diputado provincial Iván Gyoker es una de las figuras emergentes de la política chaqueña que no esquiva la polémica ni las discusiones de fondo. Liberal por convicción y aliado del gobernador Leandro Zdero, se define como un «militante del esfuerzo» y un crítico frontal del asistencialismo extremo que, a su entender, empobreció a la provincia y generó dependencia.

En una charla sin filtro, Gyoker expuso sus ideas sobre la política, la gestión legislativa, la educación, el tránsito, el sistema previsional y el empleo, siempre desde una óptica liberal y reformista. «El verdadero cambio empieza cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias», sentenció.

El Chaco y las reformas pendientes

Gyoker sostiene que el Chaco está atravesando un proceso de transformación necesario pero difícil. «Acompañamos la gestión de Zdero. Somos la provincia más vanguardista en las reformas, la única que bajó ingresos brutos y la que está intentando cambiar un modelo que fracasó», explicó. Y agregó: «Estamos presentando proyectos para modificar la ley de concesiones, crear un sistema de padrinazgo de espacios públicos, becas para estudiantes y ahora un proyecto para endurecer las penas a quienes violan las normas de tránsito».

El legislador insistió en que muchos problemas del tránsito no se resuelven sólo con más inspectores: «La educación vial debe empezar en la casa y en las escuelas. No podemos tener un inspector en cada esquina para evitar que alguien se mate en moto. Tiene que haber un cambio cultural, una toma de conciencia».

Contra el asistencialismo: «Nadie sale de la pobreza con una bolsa de mercadería»

Para Gyoker, la raíz de la crisis chaqueña no es sólo económica, sino cultural y estructural. «Durante años nos acostumbramos a un modelo de política demagógica y asistencialista. El Estado jugaba a ser Papá Noel, pero la gente no deja de ser pobre porque le dan un plan social o una bolsa de mercadería», afirmó. «Si vos a una persona le das plata directa sin contraprestación, sin capacitación, sin ayudarla a generar herramientas para salir adelante, no estás resolviendo nada. Estás alimentando la dependencia».

El legislador contó cómo su propia historia familiar lo marcó en esa visión: «Mis viejos vienen de la nada. A mi papá lo abandonaron cuando era chico, labura desde los seis años. Mi mamá, desde los doce. Mi papá conoció su primer par de zapatillas a los 13. Yo crecí viendo eso. Por eso aprendí desde muy chico que solo con esfuerzo se sale adelante. No siendo una víctima de las circunstancias, sino trabajando».

Empleo y sistema previsional: «Así como estamos, mi generación no va a tener jubilación»

Otro de los ejes de su discurso fue el sistema laboral y previsional argentino. «Hoy tenemos reglas laborales que expulsan gente del sistema. Un empleado de comercio que cobra 1.100.000 pesos le cuesta casi 2 millones al empleador. Esa plata es del trabajador, pero no sabe a dónde va porque el sistema se lo oculta. Así no hay empleo formal que crezca», explicó.

Sobre las jubilaciones, Gyoker fue tajante: «Mi generación no va a tener jubilación. Con este sistema, no hay forma. Hoy los problemas del sistema previsional no son sólo financieros, son legales y estructurales. Tenemos que cambiar las reglas laborales si queremos sostener un sistema de retiro digno en el futuro».

El tránsito y la salud pública: «Se atiende gratis a accidentados que deberían pagar los seguros»

En ese contexto, el diputado presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de recupero de gastos médicos, que permitiría al Estado chaqueño cobrarle a las obras sociales y a las ART los costos por atender accidentados que tienen cobertura. «Hoy el hospital público cobra 6 pesos la consulta a las aseguradoras. ¿A quién le servía eso? ¿Por qué nunca se actualizó? ¿A alguien le convenía ese negocio? Nosotros queremos cambiar eso, pero la oposición nos plancha el proyecto», denunció.

Gyoker afirmó que el sistema de salud está saturado por accidentes evitables, especialmente en motociclistas. «Muchos tienen obra social, ART o seguro, pero el hospital igual se hace cargo sin recuperar un peso. Eso no es justo», remarcó.

La política chaqueña: «Estamos atrapados en la puesta en escena»

Consultado sobre la relación entre la política y la sociedad, Gyoker admitió que existe un divorcio entre la clase política y los ciudadanos: «La gente siente que los políticos no resuelven nada. La Legislatura debería ser el ámbito donde se discutan las transformaciones profundas, pero muchas veces estamos atrapados en la puesta en escena. Desde la oposición se oponen por sistema, aunque el proyecto sea bueno. No discuten el contenido, discuten la autoría».

A pesar de gobernar en minoría, el diputado aseguró que seguirán insistiendo con las reformas: «Vamos a ser el único gobierno en mucho tiempo que va a pasar sus cuatro años sin mayoría. Es difícil, pero no imposible. Nosotros estamos decididos a avanzar».

Chaco: ¿provincia pobre o mal administrada?

Para Gyoker, el Chaco no es una provincia pobre sino mal administrada: «Acá venían inmigrantes a buscar oportunidades. Supimos ser una provincia pujante, pero hoy estamos empobrecidos. No porque falten recursos, sino porque sobran malas políticas y falta responsabilidad».

Y cerró con una reflexión:

«El mayor éxito que puede tener esta gestión es que los chaqueños vuelvan a creer en sí mismos. Que recuperen la cultura del esfuerzo. Que entiendan que no vamos a salir adelante ni con planes ni con amiguismo. Vamos a salir adelante trabajando, educándonos, cambiando la mentalidad. Ese es el verdadero cambio estructural que necesitamos.«