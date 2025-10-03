Decomisaron 1.600 kilos de carne en mal estado en un autoservicio de Puerto Tirol

Efectivos de la División Rural Colonia Popular, dependiente del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, realizaron un operativo de control en el marco del servicio de prevención “Control de carnicerías”, que derivó en el decomiso de 1.600 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en un comercio de Puerto Tirol.

El procedimiento tuvo lugar el 3 de octubre, entre las 10:30 y 14:45, en un local identificado como “Autoservicio La Morenita”, ubicado en avenida del Trabajo al 100. El propietario, Leandro Javier Molina (35), manifestó no contar aún con la habilitación municipal, la cual se hallaba “en trámite”.

Lo secuestrado

En la inspección realizada junto a personal de la Municipalidad local, se constató en la cámara de frío del comercio gran cantidad de productos en mal estado. Los profesionales intervinientes determinaron que no eran aptos para el consumo humano. Entre lo decomisado se contabilizó:

400 kilos de carne bovina.

600 kilos de menudencias (mondongo, hígado, riñón, entre otros).

200 kilos de embutidos (chorizos, morcillas, butifarras, milanesas).

400 kilos de carne de ave.

Procedimiento y destino de la mercadería

El operativo fue supervisado por el médico veterinario Roberto Cowper Coles, la bromatóloga Analía Romero y la licenciada en Psicología Social Jessica Liva, junto al médico veterinario policial Pablo Lischuk.

Por disposición del Juzgado de Paz y Faltas de Puerto Tirol, se notificó al propietario de la infracción al artículo 44° de la Ley 850-J (inobservancia de mandatos legales), quedando en libertad.

Los 1.600 kilos de carne decomisada fueron trasladados hasta el basurero municipal de Fontana, donde se procedió a su incineración.

El acta fue firmada por el oficial principal Ángel Alfonso, jefe de la División Rural Colonia Popular.