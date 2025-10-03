Robo con lesiones en Resistencia: dos detenidos tras el asalto a madre e hija

El Departamento de Investigaciones Complejas – División Delitos Contra las Personas esclareció un hecho de robo con lesiones ocurrido en la ciudad de Resistencia, que tuvo como víctimas a Natalia Romina Gauna (41) y su hija Camila Irupe Barbetti Gauna, quienes fueron asaltadas cuando se desplazaban en motocicleta por avenida Edison.

El hecho

Según la denuncia, el asalto ocurrió el 2 de octubre alrededor de las 12:15, cuando madre e hija circulaban por avenida Edison entre calles 9 y 10. Allí fueron abordadas por dos personas a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca, quienes las interceptaron y sustrajeron un teléfono celular Apple iPhone 15 negro, propiedad de Camila.

Durante el forcejeo, la joven cayó al pavimento y sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada al Sanatorio Chaco, donde permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva. Posteriormente, los médicos confirmaron que se encuentra consciente y estable, con diagnóstico favorable.

La investigación

A partir de relevamientos de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores, quienes se movilizaban en una motocicleta de 110cc. Tras un operativo cerrojo en el barrio Juan Bautista Alberdi, fueron aprehendidos:

Maira Elizabeth Romero (23) , domiciliada en Resistencia.

Matías Aguirre (22), domiciliado en Barranqueras.

En su poder se secuestró una motocicleta Honda Wave gris, además de prendas de vestir utilizadas durante el hecho: una remera negra y blanca con el logo de Chaco For Ever, una campera gris con amarillo y una gorra rosada.

Situación judicial

Ambos fueron notificados de su aprehensión en la causa por “Supuesto Robo con Lesiones”, con intervención del Equipo Fiscal Nº 13 a cargo del doctor Víctor Recio.

Aguirre quedó alojado en la División Delitos Contra las Personas, mientras que Romero fue trasladada a la División Microtráfico Interior, quedando a disposición de la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción.

Las diligencias investigativas continúan a fin de determinar la participación de ambos en otros hechos de similares características.