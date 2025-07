David Valdez: “Forever está fuerte y sumando; en casa queremos hacernos respetar”

Chaco For Ever atraviesa una etapa clave del campeonato y, tras dos presentaciones como visitante, se prepara para recibir a Almirante Brown el próximo domingo desde las 16:30. David Valdez, uno de los referentes del equipo, dialogó con la prensa y analizó el presente futbolístico del conjunto albinegro.

“Fue un balance positivo tomando como referencia el último partido. Contra Mitre nos volvimos con un sabor amargo porque se nos escapó al final, pero ante Chicago mostramos muchas cosas buenas. Es un punto que va a servir de cara a lo que viene”, sostuvo Valdez.

El mediocampista reconoció que el duelo ante Nueva Chicago fue complejo: “Sabíamos que venían invictos desde el cambio de técnico, que iba a ser duro. Por momentos dominaron más la pelota, pero supimos aguantar. Son esos pasajes en los que hay que defenderse, resistir y luego tratar de imponer nuestro juego”.

Un torneo parejo, donde cada punto vale

Sobre el desarrollo del campeonato, Valdez remarcó la importancia de mantenerse en la zona alta: “Es un torneo ajustado, con equipos muy parejos. No hay grandes diferencias ni en puntos ni en el juego, así que sumar siempre es valioso para seguir en el lote de arriba, que es nuestro objetivo como grupo”.

A recuperar terreno en casa

Chaco For Ever se enfrentará a Almirante Brown el próximo domingo en el estadio Juan Alberto García. Aunque el rival no atraviesa su mejor campaña, Valdez no se confía: “Es un equipo que no está bien, pero ganó el último partido. Todos son rivales duros. La categoría es así: te puede complicar cualquiera. Lo importante es que volvemos a jugar de local, con nuestra gente, y queremos seguir haciéndonos fuertes en casa”.

“Si dejamos los tres puntos acá, va a valer mucho más el empate que conseguimos de visitante. Así que ya estamos trabajando en eso, hoy ya empezamos a mover más la pelota después de los días de recuperación”, concluyó el volante.

Chaco For Ever buscará entonces sumar de a tres en casa, para seguir consolidándose en el campeonato y alimentando el sueño del ascenso.