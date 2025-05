Cuesta: “Con humildad y compromiso les pedimos que nos acompañen para frenar juntos el ajuste”

En vísperas de las elecciones legislativas provinciales a desarrollarse este domingo, la candidata a diputada provincial de la lista 652 del frente Chaco Merece Más, Elida Cuesta, pidió al pueblo chaqueño que vuelva a confiar en el peronismo para acercar nuevamente la Legislatura a la gente, defender a las y los trabajadores poniendo freno al ajuste del gobierno nacional y provincial. “Recorrimos toda la

provincia llevando nuestras propuestas y en cada barrio vimos a chaqueñas y chaqueños que la están pasando mal, por eso les decimos que hay una esperanza, que vuelvan a confiar, que el corazón que nos hizo tan felices sigue latiendo más vivo que nunca”, aseguró.

En este sentido, Cuesta remarcó que el frente Chaco Merece Más tiene numerosas iniciativas legislativas, pero que se centrarán en trabajar sobre emergencia energética, emergencia en seguridad, emergencia alimentaria y en defensa de los trabajadores, los despedidos y la tercera edad. “Vamos a impulsar la emergencia energética porque las boletas de luz son impagables para nuestro pueblo, la emergencia en seguridad porque ocurrieron 18 femicidios en 16 meses y es una cifra que nos debe interpelar como sociedad. También queremos que nuestras niñas y niños de los barrios más vulnerables vuelvan a ser asistidos, que por los menos tengan una copa de leche que hoy se la están negando porque hoy los comedores escolares no funcionan”, aseveró.

Asimismo, agregó que “sabemos también que nuestros abuelos no cuentan con la cobertura en salud que tienen que tener, así que vamos a legislar sobre ese tema para no dejarlos solos. Y a los trabajadores estatales y privados que ven con preocupación la ola de despidos, sepan que van a tener legisladoras y legisladores que los van a defender y acompañar como a cada chaqueña y chaqueño que han dejado sin trabajo en este tiempo”.

Por otra parte, resaltó la unidad del peronismo provincial y destacó que la lista 652 del frente Chaco Merece Más es la verdadera oposición al gobierno provincial y nacional. “En este tiempo siempre hemos bregado por la unidad del peronismo, porque la militancia y las chaqueñas y chaqueños nos han pedido en cada lugar que visitamos. Creo que nuestros máximos dirigentes entendieron el mensaje que nos dio el pueblo del Chaco en las últimas elecciones, por lo que dejamos atrás las peleas, los egos y los personalismos para afrontar juntos este tiempo tan difícil que estamos viviendo como pueblo. Lamentablemente, esta unidad no se logró con todos los sectores del justicialismo chaqueño, pero tenemos la esperanza de seguir ampliando el frente Chaco Merece Más. Pero no quiero que quede ninguna duda de que la lista 652 es la verdadera oposición a este gobierno de ajuste de Javier Milei y sus aliados provinciales”, marcó la candidata.

Estar cerca de la gente para ser la voz de los que no tienen voz

Cuesta se refirió también a qué Poder Legislativo se viene después de las elecciones si el frente Chaco Merece Más se impone en las elecciones del domingo. “Lo primero que debemos hacer es volver a sesionar todas las semanas, porque hay temas muy importantes que no se abordan y el contexto del país y la provincia lo ameritan. Salir al interior provincial para sentir y ver de cerca la realidad de nuestro pueblo, nosotros impulsamos siempre que la Legislatura salga al interior provincial para estar cerca de la gente. También creo que los legisladores debemos representar, recorrer y atender las demandas de las y los chaqueños, ser la voz de los que no tienen voz, estar cerca de la gente para promover una política sin intermediarios, con contacto directo con los ciudadanos”, afirmó.

Por ultimo, la candidata convocó a las y los chaqueños a reflexionar sobre la realidad y el desempeño de la actual gestión provincial, por lo que manifestó que “estas elecciones son fundamentales para marcar el rumbo de la actual gestión. Nosotros no queremos que sigan avanzando sobre los derechos de las y los trabajadores como quisieron hacer en diciembre cuando intentaron aumentar el fondo de alta complejidad que le descuentan a los trabajadores estatales para paliar el déficit del Insssep, los despidos del municipio de Resistencia, de Ecom y de tantas otras áreas del Estado provincial que han dejado a familias enteras sin el sustento económico. Hay que decir basta y parar con este ajuste en las urnas, por eso les pedimos que nos acompañen”, arengó.

También dio un mensaje de aliento y de esperanza a las y los militantes, “a cada compañera y compañero que lleven a cada vecina, a cada vecino nuestra boleta con esperanza. Saben lo que hicimos y lo que somos capaces de hacer todos unidos. Aprendimos de nuestros errores y estamos listos para construir juntos un Chaco mejor”.