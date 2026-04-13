Chaco Puede propone suspender las PASO por un año y argumenta “gasto innecesario”

El bloque Chaco Puede presentó este lunes en la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para suspender por el plazo de un año las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el argumento de reducir el gasto público y simplificar el calendario electoral.

La iniciativa establece que la medida tendría carácter excepcional y transitorio, sin afectar el desarrollo de las elecciones generales ni el funcionamiento del sistema democrático. En ese marco, la definición de candidaturas quedaría a cargo de cada fuerza política, de acuerdo a sus mecanismos internos.

El diputado Iván Gyoker, presidente del bloque impulsor, explicó que el proyecto responde a la necesidad de optimizar recursos en un contexto económico complejo. “Queremos evitar gastos innecesarios y que los fondos públicos puedan destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”, sostuvo.

Desde el espacio también señalaron que la propuesta apunta a reducir la cantidad de convocatorias electorales y mejorar la participación ciudadana. “La reiteración de elecciones puede resultar agotadora para la ciudadanía, lo que se refleja en una menor concurrencia con el paso del tiempo”, argumentaron.

Finalmente, remarcaron que la suspensión de las PASO no implica su eliminación definitiva, sino una decisión temporal orientada a hacer más eficiente el proceso electoral en la provincia.

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