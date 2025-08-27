Crecen las consultas sobre medios digitales de cobro para comercios

n los últimos meses, creció en la provincia la cantidad de comerciantes que adoptan herramientas de cobro digital como Unicobros, una plataforma desarrollada en el Chaco que permite operar con todos los medios de pago desde un solo sistema, incluyendo tarjetas de todos los bancos y billeteras virtuales como Mercado Pago y Naranja X.

Unicobros concretó una profunda renovación tecnológica, que incluyó la integración con nuevos medios de pago.

A pesar de esta capacidad operativa, muchos negocios aún mantienen ideas equivocadas sobre cómo funciona esta herramienta.

«Yo pensaba que, si un cliente quería pagar con Mercado Pago, tenía que mostrarme el QR de esa aplicación sí o sí», cuenta Lucas Espíndola, que tiene un local de artículos deportivos en Fontana. «Después me enteré que con Unicobros puedo cobrar Mercado Pago y otras billeteras digitales, sin depender de tener múltiples dispositivos», revela.

Desde Unicobros explican que uno de los desafíos más importantes es derribar las falsas creencias que impiden a los comercios mejorar su rentabilidad. «Hay quienes todavía piensan que esta plataforma es exclusiva para clientes del Banco del Chaco, pero en realidad se puede cobrar con tarjetas y billeteras de cualquier banco», explica un referente del área comercial.

«En mi caso, descubrí que podía seguir cobrando desde todas las billeteras que usan mis clientes, pero pagando mucho menos de comisión», señala Verónica Acosta, librera en Quitilipi. «Además, cualquier duda la resuelvo con alguien que conozco, no con un robot».

Todo en uno

Unicobros consolida todos los medios de cobro en un solo sistema, ofreciendo una operatoria simple, costos más bajos y soporte local. Esta combinación de tecnología avanzada con cercanía operativa se ha convertido en un diferencial para muchos pequeños y medianos comercios de la provincia.

Desde la empresa aseguran que seguirán reforzando la comunicación para que más comerciantes conozcan en profundidad esta herramienta, y puedan acceder a soluciones pensadas específicamente para el contexto local.

EPÍGRAFE FOTO: Unicobros, la plataforma del NBCH, consolida todos los medios de cobro en un solo sistema, ofreciendo una operatoria simple y costos más bajos.