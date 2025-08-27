«Debemos adaptar el compromiso del santo a la vida de hoy»

La ciudad de Resistencia honró a su patrono, San Fernando Rey, a través de una ceremonia llevada a cabo esta mañana, con la participación de autoridades municipales, judiciales, eclesiásticas y vecinos. El acto comenzó con el izamiento de la bandera nacional en el Mástil Mayor, acompañado por la Banda Municipal de Música «Luis Omobono Gusberti».

Luego, frente a la Iglesia Catedral, se realizaron ofrendas florales y se escuchó el mensaje del arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Dus. «La figura del santo es buena, hay que conocerla, interpretarla. Cada santo encarna un espíritu para su momento; San Fernando fue aquel que tuvo la responsabilidad de rey y se dejó iluminar con su cultura y un modo de dignificar a la gente», expresó Dus, quien reflexionó que «debemos adaptar ese compromiso al día de hoy, por ejemplo, en la convivencia, la confraternidad en una comunidad plural, buscando consensos, respeto y reciprocidad».

Desde la Coordinación Ejecutiva Municipal destacaron el acompañamiento del municipio en la organización de los festejos patronales y remarcaron el apoyo permanente a las instituciones «sin importar credo o color político».