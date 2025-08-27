Comercios abiertos y poco movimiento en el centro capitalino

En el día de celebración por el santo patrono de Resistencia, San Fernando Rey y también del Santo Cura Brochero, asueto administrativo en la ciudad, los comercios de la zona céntrica abrieron con normalidad aunque con reducido movimiento de peatones y potenciales clientes durante esta mañana.

Así surge del relevamiento en la Peatonal de Resistencia, durante esta mañana, donde todos los comercios abrieron con normalidad, pero pese al asueto y el día libre para muchos resistencianos, el movimiento fue muy limitado, lo que podría explicarse por ser una fecha de los últimos días del mes y por los bolsillos «ajustados» de muchas familias que hace tiempo limitan sus consumos a lo esencial.

Más allá del movimiento comercial y de eventuales compras, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, disfrutando del sol a pleno y de temperaturas primaverales.