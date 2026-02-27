Cote Lai refuerza tareas de limpieza y mantenimiento en escuelas antes del inicio del ciclo lectivo

La Municipalidad de Cote Lai lleva adelante un operativo integral de limpieza y mantenimiento en establecimientos educativos de la localidad y parajes rurales, en la antesala del inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo en toda la provincia.

Las cuadrillas municipales realizaron trabajos de desmalezado, corte de pasto, limpieza de tanques de agua, acondicionamiento de predios y puesta en valor de los espacios exteriores, con el objetivo de garantizar entornos seguros, ordenados y saludables para estudiantes, docentes y personal escolar.

Desde el Ejecutivo comunal, encabezado por el intendente Anselmo Leli Bordón, destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de acompañamiento a la comunidad educativa, fortaleciendo el cuidado de las instituciones y mejorando las condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

El municipio subrayó que el mantenimiento preventivo de los establecimientos contribuye no solo a la seguridad sanitaria, sino también a generar espacios adecuados para el aprendizaje en cada barrio y zona rural de Cote Lai.

 

