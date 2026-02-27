Colonia Popular realizó tareas de mantenimiento en accesos y espacios estratégicos

La Municipalidad de Colonia Popular informó que continúa desarrollando trabajos de mantenimiento en distintos espacios públicos de la localidad, con el objetivo de mejorar la circulación y el orden en sectores clave.

Las tareas incluyeron corte de pasto y acondicionamiento en el acceso principal a Colonia Popular, así como en el área que rodea a uno de los puentes de Puerto Bastiani, puntos considerados estratégicos por su tránsito y visibilidad.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones buscan fortalecer el cuidado de los espacios comunes y brindar a los vecinos entornos más seguros, limpios y agradables, en el marco de un trabajo sostenido de mantenimiento urbano.