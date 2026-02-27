Colonia Popular realizó tareas de mantenimiento en accesos y espacios estratégicos

643385018_122268306320167730_3800382209384298397_n

La Municipalidad de Colonia Popular informó que continúa desarrollando trabajos de mantenimiento en distintos espacios públicos de la localidad, con el objetivo de mejorar la circulación y el orden en sectores clave.

Las tareas incluyeron corte de pasto y acondicionamiento en el acceso principal a Colonia Popular, así como en el área que rodea a uno de los puentes de Puerto Bastiani, puntos considerados estratégicos por su tránsito y visibilidad.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones buscan fortalecer el cuidado de los espacios comunes y brindar a los vecinos entornos más seguros, limpios y agradables, en el marco de un trabajo sostenido de mantenimiento urbano.

Internacionales

641521572_122241771458140892_6401196161873748769_n

Chorotis entregó un tanque de agua en Paraje Tres Mojones

643430136_122258381600245376_1722523306954488545_n

Cote Lai refuerza tareas de limpieza y mantenimiento en escuelas antes del inicio del ciclo lectivo

641369368_1377169081121636_1889320594310818181_n

Avanza la extensión de la red de agua potable en el barrio Malvinas Argentinas de Fontana