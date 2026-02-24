Capturan al presunto autor del homicidio de Jeremías Molina en el barrio Solidario

Este lunes por la tarde, alrededor de las 19, personal de la Comisaría Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña procedió a la conducción de un joven de 22 años, sindicado como presunto autor de un homicidio ocurrido el pasado 8 de febrero, en el barrio Solidario.

La medida se concretó en el marco de la investigación por «Supuesto homicidio», iniciada tras el hecho registrado a las 5:10 de aquella jornada, donde resultó víctima un hombre de 24 años.

Según se informó, efectivos policiales continuaban con las tareas investigativas y, en un trabajo conjunto con personal de la División C.O.M dependiente del Departamento 911, lograron localizar y conducir al sospechoso desde el barrio Solidario.

Finalmente, el individuo fue trasladado a la Comisaría para ser notificado de su situación legal.