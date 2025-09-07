Corzuela vivió una jornada inolvidable con el Festival de Doma 2025

La ciudad de Corzuela, Capital Provincial de la Tradición, se llenó de color, emoción y cultura este domingo con la realización del Festival de Doma 2025, un evento que reúne a familias, jinetes locales y visitantes de distintas localidades y provincias, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la región chaqueña.

La jornada comenzó con el izamiento de la bandera argentina, encabezado por el intendente Rafael Carrara, quien en sus palabras destacó el orgullo y el amor por la tierra, así como la importancia de mantener vivas las tradiciones que identifican a Corzuela. “Es un honor recibir a todos los jinetes, locales y visitantes, y celebrar juntos nuestra cultura y nuestras raíces”, expresó Carrara ante los presentes.

El evento, que contó con la organización de la familia Aragón y el apoyo de la Municipalidad de Corzuela, incluyó espectáculos de doma, exhibiciones ecuestres y actividades recreativas para toda la familia. Jinetes de diferentes puntos del Chaco y provincias vecinas participaron con sus tropillas, demostrando destreza, valor y un profundo respeto por la tradición del campo chaqueño.

El Festival de Doma no solo representa una muestra de habilidades ecuestres, sino que también funciona como un espacio de encuentro comunitario, fortaleciendo los lazos sociales y culturales entre los vecinos y visitantes. Las familias pudieron disfrutar de la jornada en un ambiente de camaradería y celebración, donde la música, la gastronomía regional y las actividades tradicionales acompañaron la demostración de destreza de los jinetes.

Desde la organización destacaron la importancia de mantener estas tradiciones vivas, no solo como una manifestación cultural, sino también como un motor de desarrollo turístico y social para la ciudad. La participación activa de la comunidad y el entusiasmo de los visitantes reflejaron el compromiso de Corzuela con la preservación de su identidad y su historia.

La Municipalidad invitó a toda la población a seguir participando de las actividades previstas durante la tarde, consolidando al Festival de Doma 2025 como un espacio de orgullo, tradición y diversión para toda la provincia del Chaco.