Feria De Las Colectividades: Hoy Continuará La Misma En La Plaza 25 De Mayo

WhatsApp Image 2025-09-07 at 13.05.42 (1)

La Municipalidad de Resistencia invita a la comunidad a asistir esta tarde, desde las 16 horas, a la Plaza 25 de Mayo, a presenciar la Fiesta de las Colectividades.

Con acceso libre y gratuito, el evento cuenta con todo tipo de actividades, desde la exposición de los representantes de comunidades extranjeras, hasta comidas típicas de cada país y números artísticos.

34 stands de representantes de distintos países, participan de esta demostración, de la cual habló Manuel Flores, presidente de la fundación “Unión de las colectividades del Chaco”: “Es la 21° edición y segunda de la Feria Municipal del Inmigrante, un evento anual donde participan varias colectividades del interior y de Resistencia”.

Desde la Subsecretaría de Cultura municipal resaltaron la importancia de evento, convocando a la gente a presenciar este domingo por la tarde, una oportunidad de conocer la historia y costumbres de cada país, además de disfrutar de las ofertas gastronómicas y números artísticos.

542241521_18407940859118184_8111158714175877827_n

542003871_1199489582223693_1408740233798699136_n

543017690_18174188659346605_833707237739037700_n

542241521_18407940859118184_8111158714175877827_n

WhatsApp Image 2025-09-07 at 13.05.42 (1)

544732989_1070934521879801_6458349803245795446_n

542003871_1199489582223693_1408740233798699136_n

543017690_18174188659346605_833707237739037700_n

