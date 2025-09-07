Fontana celebró la llegada de la primavera con Nauoxo en la plazoleta Evita

En una jornada cargada de color, música y alegría, la ciudad de Fontana vivió una celebración muy especial por la llegada de la primavera, organizada por el Centro Educativo Franciscano Intercultural UEGP N° 72 «Cacique Pelayo». El evento, denominado Nauoxo, se desarrolló en la plazoleta Evita y contó con una amplia participación de la comunidad local.

El intendente Fernando Cuadra, junto a concejales y secretarios municipales, se sumó a la celebración, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales y fortalecer los lazos entre instituciones educativas y vecinos. “Es un placer acompañar estas iniciativas que promueven la integración y celebran nuestra identidad cultural”, señaló Cuadra durante su visita.

La actividad incluyó una variedad de presentaciones artísticas en vivo, con shows musicales, intervenciones teatrales y presentaciones de los más pequeños, quienes deleitaron al público con su talento y entusiasmo. Además, la jornada contó con una exposición de artesanías y productos de emprendedores locales, brindando un espacio para promover la economía regional y dar visibilidad al trabajo creativo de los vecinos.

La convocatoria fue amplia y diversa, reflejando el compromiso de la comunidad en participar activamente de eventos culturales que promueven la integración y el disfrute colectivo. La coordinación entre el centro educativo, la municipalidad y los vecinos permitió que la celebración se desarrollara de manera organizada, segura y divertida para todas las edades.

Desde la Municipalidad de Fontana se expresó un especial agradecimiento al Centro Educativo Franciscano Intercultural por su esfuerzo y dedicación, destacando la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer espacios de encuentro para toda la familia.

La celebración de Nauoxo no solo marca la llegada de la primavera, sino que también reafirma el compromiso de la ciudad con la cultura, la educación y la participación ciudadana, consolidándose como un evento esperado cada año por los vecinos de Fontana.