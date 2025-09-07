Fontana celebró la llegada de la primavera con Nauoxo en la plazoleta Evita

544528558_1229080355930510_1643255869409056740_n

En una jornada cargada de color, música y alegría, la ciudad de Fontana vivió una celebración muy especial por la llegada de la primavera, organizada por el Centro Educativo Franciscano Intercultural UEGP N° 72 «Cacique Pelayo». El evento, denominado Nauoxo, se desarrolló en la plazoleta Evita y contó con una amplia participación de la comunidad local.

El intendente Fernando Cuadra, junto a concejales y secretarios municipales, se sumó a la celebración, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales y fortalecer los lazos entre instituciones educativas y vecinos. “Es un placer acompañar estas iniciativas que promueven la integración y celebran nuestra identidad cultural”, señaló Cuadra durante su visita.

La actividad incluyó una variedad de presentaciones artísticas en vivo, con shows musicales, intervenciones teatrales y presentaciones de los más pequeños, quienes deleitaron al público con su talento y entusiasmo. Además, la jornada contó con una exposición de artesanías y productos de emprendedores locales, brindando un espacio para promover la economía regional y dar visibilidad al trabajo creativo de los vecinos.

La convocatoria fue amplia y diversa, reflejando el compromiso de la comunidad en participar activamente de eventos culturales que promueven la integración y el disfrute colectivo. La coordinación entre el centro educativo, la municipalidad y los vecinos permitió que la celebración se desarrollara de manera organizada, segura y divertida para todas las edades.

Desde la Municipalidad de Fontana se expresó un especial agradecimiento al Centro Educativo Franciscano Intercultural por su esfuerzo y dedicación, destacando la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer espacios de encuentro para toda la familia.

La celebración de Nauoxo no solo marca la llegada de la primavera, sino que también reafirma el compromiso de la ciudad con la cultura, la educación y la participación ciudadana, consolidándose como un evento esperado cada año por los vecinos de Fontana.

   

Más Noticias

544732989_1070934521879801_6458349803245795446_n

Colonia Elisa celebra con orgullo el Festival del Agricultor 2025

543451447_1192657319548219_5997917438972596928_n

Fuerza Patria presentó a sus candidatos en Margarita Belén con un llamado a la unidad

WhatsApp Image 2025-09-05 at 13.27.01 (2)

Matías Chávez: “Resistencia debe crecer, pero de manera ordenada y sostenible”

Te pueden interesar

6HM472FQJVBNVFRQRHRRSMWGPA

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

544528558_1229080355930510_1643255869409056740_n

Fontana celebró la llegada de la primavera con Nauoxo en la plazoleta Evita

542241521_18407940859118184_8111158714175877827_n

Corzuela vivió una jornada inolvidable con el Festival de Doma 2025

WhatsApp Image 2025-09-07 at 13.05.42 (1)

Feria De Las Colectividades: Hoy Continuará La Misma En La Plaza 25 De Mayo

544732989_1070934521879801_6458349803245795446_n

Colonia Elisa celebra con orgullo el Festival del Agricultor 2025