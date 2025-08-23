La Llave del Chaco: balance positivo por el Día de las Infancias y nueva sucursal en Resistencia

El gerente comercial de La Llave del Chaco, Nelson Ferreira, dialogó con Radio Provincia del Chaco y brindó un balance sobre el movimiento comercial por el Día de las Infancias, una de las fechas más importantes para el rubro juguetero.

Según explicó, las ventas tuvieron un comportamiento “dispar y atrasado”. Mientras algunos comercios no alcanzaron los resultados esperados, el pico de demanda se concentró recién el sábado por la tarde y el domingo a la mañana. En el caso de La Llave del Chaco, los productos más vendidos fueron los clásicos juguetes argentinos de Duravit, junto con la línea de Mattel (Hot Wheels y Barbie).

Además, Ferreira destacó el crecimiento sostenido de los juegos de mesa y de propuestas lúdicas para toda la familia. “Hoy los clásicos como ajedrez, damas, ludo y la oca conviven con juegos modernos como El Estanciero, El Juego de la Vida o propuestas argentinas como Melómano y Cinéfilo”, explicó. También se incrementó la demanda de juegos de previa para mayores de 18 años, como Amigos de M… o HDP.

El gerente resaltó que el público priorizó las compras con tarjeta y cuotas sin interés, algo que La Llave del Chaco ofreció como parte de sus promociones especiales.

Crecimiento a pesar del contexto

A diferencia de otros comercios que reportaron caídas importantes, Ferreira señaló que la empresa logró un incremento en unidades y en el ticket promedio, sobre todo en las 48 horas previas a la fecha. “Hace cinco años los juegos de mesa no figuraban entre los más vendidos, hoy están en el top cinco”, ejemplificó.

También subrayó la fidelidad del público chaqueño hacia la firma: “La Llave del Chaco atraviesa cada momento importante de la vida de las familias: el nacimiento, el primer día de clases, un cumpleaños o un viaje. Esa cercanía con la comunidad es lo que nos permite sostenernos”.

Nueva sucursal y Club Llave

Ferreira anunció la reciente inauguración de una nueva sucursal en López y Planes 325, Resistencia, un espacio pensado para potenciar la experiencia del cliente. Allí se presenta el Club Llave, un lugar para capacitaciones, talleres y lanzamientos de productos.

El 6 de septiembre se realizará el primer encuentro, a cargo del artista Damiano Damianovic, especializado en lettering y caligrafía artística. “Queremos que los clientes puedan probar, aprender y experimentar con los productos. Es un espacio donde la creatividad y la imaginación no tengan límites”, expresó Ferreira.

Finalmente, destacó que la empresa se encamina a celebrar sus 68 años de trayectoria en octubre, consolidándose como una de las firmas más tradicionales de la región.