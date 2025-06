Corrientes se convierte en la primera ciudad del país con triciclos eléctricos para pasajeros

El fundador de GOU Argentina habló con Radio Provincia del Chaco sobre la nueva propuesta de movilidad sustentable que busca dar respuesta a la crisis del sector remisero. “Estamos ante un cambio de matriz energética que le va a cambiar el bolsillo al trabajador”, aseguró.

Corrientes, 18 de junio de 2025 – La ciudad de Corrientes fue escenario de una propuesta innovadora en movilidad urbana: los primeros triciclos eléctricos carenados del país comenzaron a circular por sus calles como parte de un proyecto impulsado por la empresa GOU Argentina, con oficinas en Goya y en la capital provincial.

En diálogo con Radio Provincia del Chaco, Gonzalo Tracci, CEO y fundador de la compañía, explicó los orígenes del emprendimiento y su propósito: “Nosotros fuimos multipremiados a nivel local, provincial, nacional. Desarrollamos el primer auto eléctrico en conjunto con chicos de escuela técnica en Goya, y ahora, como somos inquietos en innovación, presentamos los primeros triciclos eléctricos carenados del país”.

Aunque el término “triciclo eléctrico” pueda generar confusión con la tradicional motocarga utilizada para reparto, Tracci aclaró que el vehículo está pensado para transporte de pasajeros y que se trata de una alternativa real para el sector del remis. “En mi provincia había 4.000 remises y hoy no hay más de 1.800. El combustible subió un 400% y un auto nuevo ronda los 20 millones de pesos. Los trabajadores del volante están en crisis y necesitan soluciones”, afirmó.

Los nuevos triciclos eléctricos desarrollados por GOU tienen un diseño cerrado, capacidad para cinco pasajeros (conductor más cuatro) y se cargan con una toma común de 220v. “Con una carga de 4 horas hacés 120 kilómetros de autonomía. Es 100% eléctrico, lo enchufás como el celular. Y lo más importante: un remisero que hoy gasta $300.000 por mes en nafta, con esto gastaría solo $30.000 en electricidad. Hay un ahorro de 10 a 1”, explicó.

La innovación no se limita a lo técnico. Los vehículos incluyen pantallas LED, sensores de estacionamiento y aire acondicionado, un punto clave para enfrentar las temperaturas del NEA. En comparación con los tuk-tuks de Asia o Centroamérica, Tracci destacó que estos modelos están diseñados para el confort urbano y con normativa nacional: están inscriptos como Citycar L2B bajo el Decreto Nacional 32/2018, por lo que pueden ser conducidos con licencia tipo A para motos de hasta 50cc.

El proyecto ya cuenta con unidades funcionando en Corrientes Capital y Reconquista, donde el municipio aprobó en septiembre de 2024 una ordenanza que regula el uso de este tipo de vehículos para servicios turísticos y de transporte público.

Consultado sobre el futuro de la movilidad eléctrica, Tracci fue claro: “El cambio de matriz energética se va a dar, no por lo sustentable –aunque es muy importante porque no emiten CO2–, sino porque el bolsillo manda. Si me ahorrás de $300.000 a $30.000 y me das un vehículo que compite en segmento moto, viene por ahí la mano”.

Finalmente, se refirió a los avances en materia impositiva y disponibilidad de insumos: “La Secretaría de Industria sacó la licuota del 35% de importación para vehículos eléctricos, eso va a bajar los costos. Y ya se consigue batería para motos eléctricas en el NEA, lo que antes no pasaba”.

GOU Argentina proyecta ampliar la flota y seguir posicionando esta opción como una salida real para remiseros y transportistas en una región que empieza a dar los primeros pasos hacia una movilidad más limpia y accesible.