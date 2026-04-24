Despistó un automóvil por la avenida Sarmiento en Resistencia

Efectivos de la Patrulla Preventiva intervinieron en un siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la ciudad de Resistencia.

El hecho se registró sobre avenida Sarmiento al 3200, donde una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un despiste.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor habría perdido el control del vehículo, debido a la calzada mojada, finalizando su recorrido en la banquina.

El rodado era conducido por un joven de 24 años, quien manifestó no haber sufrido lesiones y rechazó asistencia médica, indicando además que ya había dado aviso a su aseguradora y aguardaba la grúa.

La intervención policial permitió verificar la situación y garantizar la seguridad en el lugar, sin registrarse personas heridas.