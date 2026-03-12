En abril llegan The Beats al Guido Miranda

El viernes 10 de abril, a las 21 se presentará la banda The Beats, con “A Través del Tiempo» en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), abriendo su temporada 2026.

Este es un espectáculo de la banda tributo argentina The Beats, que recrea la música y la historia de The Beatles. El show se caracteriza por utilizar instrumentos y vestuarios de época, incluyendo una colección mundial de instrumentos originales, para ofrecer una experiencia teatral-musical inmersiva.

Las entradas tienen un valor $ 35000, $40.000, $45.000 según ubicación y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábado 17 a 21 horas y en eventiva.com.ar