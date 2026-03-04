Noche chamamecera en el patio del Cecual

Este viernes 6 de marzo a las 21:30, el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco vivirá una nueva velada litoraleña con la presentación de las cantantes Yeya Díaz, Ruth Rolón y Bianca Almirón, junto al elenco estable del proyecto Difusión Masiva del Chamamé. La entrada es libre y gratuita con donación de un artículo de limpieza. Habrá servicio de cantina.

Las noches chamameceras en el patio son un clásico de la casa cecualera que, además de celebrar la música regional, promueven el encuentro, el baile y el disfrute compartido. En esta oportunidad, el escenario principal contará con el talento de destacadas voces femeninas como Yeya Díaz, Ruth Rolón y Bianca Almirón, quienes aportarán su impronta al cancionero litoraleño.

La música estará acompañada por el ensamble de Difusión Masiva del Chamamé, integrado por los reconocidos músicos Tito Luque (bandoneón), Julio Romero (guitarra y voz) y Leo Rodríguez (guitarra y voz). El espectáculo forma parte de las acciones de visibilización y fomento de nuestra identidad cultural que el ICCH financia a través de la Ley de Mecenazgo.

Difusión masiva del chamamé

Este proyecto, enmarcado en la Ley Provincial de Mecenazgo que administra el Instituto de Cultura del Chaco, tiene entre sus objetivos realizar eventos públicos solidarios, llevar presentaciones didácticas a las escuelas de la zona y difundir la música del litoral en los medios de comunicación.