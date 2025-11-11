Continúan los operativos de búsqueda del collar de la yaguareté Acaí en el río Bermejo

WhatsApp Image 2025-11-11 at 13.28.42

La División Fluvial del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, realizó este martes 11 de noviembre un operativo especial en el río Bermejo, a la altura del paraje Manantial, en el marco de la búsqueda del collar de monitoreo perteneciente a la yaguareté Acaí, ejemplar desaparecida en la zona del Parque Nacional El Impenetrable.

El procedimiento comenzó alrededor de las 12:30 horas y contó con la participación de personal del Departamento COE, la División Bomberos y agentes del Parque Nacional El Impenetrable, quienes coordinaron acciones conjuntas de rastrillaje tanto al tacto como mediante embarcaciones.

De acuerdo con el informe del comisario principal Carlos Rubén Bogado, jefe de la División Patrulla Fluvial, durante la jornada se implementó un sistema de dragado en el cauce del río, con la colocación de mallas y el uso de una bomba a explosión para facilitar las tareas de localización. Además, se tomaron fotografías y videos que fueron incorporados al registro oficial con fines ilustrativos.

Las labores forman parte del operativo interinstitucional que busca determinar el paradero del collar satelital de la yaguareté Acaí, elemento clave para el monitoreo del ejemplar y el seguimiento de su desplazamiento en la región.

Las tareas continuarán en los próximos días con la ampliación del rastrillaje sobre distintos sectores del río y zonas aledañas.

 

