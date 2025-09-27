Charata acelera obras estratégicas para modernizar servicios y optimizar la circulación urbana

En una jornada de recorridas por diferentes frentes de obra, el intendente Rubén Rach, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Barcala, inspeccionó este martes los avances de importantes proyectos de infraestructura que el municipio lleva adelante con el objetivo de modernizar los servicios públicos y mejorar la conectividad vial.

El primer punto de la agenda fue la construcción del nuevo edificio del Registro Civil, una obra largamente esperada por los vecinos. El nuevo espacio se proyecta como un ámbito moderno, accesible y funcional, pensado para agilizar la realización de trámites y ofrecer una mejor atención al público. Según explicaron desde la comuna, el edificio contará con áreas adaptadas para personas con movilidad reducida, equipamiento tecnológico y espacios amplios que permitirán brindar un servicio acorde al crecimiento de la ciudad.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la bocacalle de la calle Lavalle, donde se ejecutan trabajos de pavimentación y adecuación hidráulica. En este punto, Rach y Barcala constataron que la pavimentación de los peines de las calles Castelli y Tacuarí ya ingresó en su etapa final, un avance que permitirá mejorar la circulación vehicular, ordenar el tránsito y dar mayor seguridad a los peatones.

El intendente subrayó que este tipo de obras “representan un cambio estructural para la ciudad”, no solo porque optimizan la infraestructura vial, sino también porque elevan la calidad de vida de los vecinos y acompañan el desarrollo económico y social de Charata. En la misma línea, Barcala destacó que los trabajos en marcha “son el resultado de una planificación sostenida que prioriza las necesidades más urgentes de la comunidad”.

Desde el municipio resaltaron además que estas intervenciones forman parte de un plan integral de obras públicas, que incluye pavimentación de calles estratégicas, mejoras en desagües pluviales y la creación de nuevos espacios para la atención de servicios esenciales. “Cada proyecto que se concreta fortalece el crecimiento de la ciudad y contribuye a construir una Charata más ordenada, inclusiva y preparada para los desafíos futuros”, remarcaron fuentes oficiales.

Con estas acciones, la gestión municipal busca dejar capacidad instalada para las próximas generaciones, al tiempo que responde a demandas históricas de los charatenses, quienes ven en estas obras un paso clave hacia una ciudad con mejor infraestructura, mayor accesibilidad y servicios públicos de calidad.