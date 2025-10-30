Con leve ascenso de temperatura, así continuará el tiempo en Resistencia

El buen tiempo continuará unos días más en Resistencia y alrededores, con naja nubosidad y ambiente agradable, con un paulatino ascenso de temperatura, y desmejorando hacia la tarde-noche del domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este viernes se prevé cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 26.

Asimismo, para el sábado se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 30 de máxima.

En tanto, para el domingo, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, desmejorando por la tarde-noche con tormentas aisladas, y ambiente cálido, con 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima.

Por último, para el lunes se anticipa cielo ligeramente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 31.