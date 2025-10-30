Javier Milei se reunió con 20 gobernadores para buscar acuerdos políticos

Con el objetivo de retomar el vínculo con las provincias y avanzar en acuerdos políticos, el presidente Javier Milei se reunió este jueves con 20 gobernadores, entre los que estuvo la vice del Chaco, Silvana Schneider.

Con este encuentro, que se dio luego de las elecciones legislativas del último domingo, el mandatario busca consensos para las reformas estructurales, como la tributaria y la laboral, y el Presupuesto 2026 que se tratará en semanas en el Congreso.

Como gesto de acercamiento, Milei sumó a la reunión a todo su Gabinete, más allá de que en un principio, iba a estar acompañado únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

Así, también participaron el asesor Santiago Caputo; la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

También estuvieron el flamante canciller, Pablo Quirno, que asumió hace tan solo unos días; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los únicos gobernadores que no fueron convocados a la Casa Rosada son Axel Kiciloff, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella.