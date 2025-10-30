Caso Cecilia: quedó conformado el jurado popular para el juicio

Luego de tres extenuantes jornadas, finalmente quedó conformado el jurado popular para el juicio contra el Clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio del 2023.

Bajo la conducción de la jueza Dolly Fernández, el Equipo Fiscal Especial, la querella y los abogados defensores de los siete imputados lograron definir los 12 miembros titulares y los ocho suplentes para llevar adelante el proceso contra César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, y las cuatro personas acusadas por encubrimiento: Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

De esta manera culminó la audiencia de voir dire durante la cual las partes hicieron preguntas y evaluaron a los ciudadanos convocados con el objetivo de arribar al jurado más imparcial.

La ronda de preguntas se extendió durante dos jornadas: el miércoles fue el turno de los integrantes del Equipo Fiscal Especial: Martín Bogado, Nelia Velázquez y Jorge Cáceres Olivera y los querellantes Gustavo Briend (por Gloria Romero) y Juan Ignacio Díaz por la subsecretaria de Género y Diversidad. A continuación, lo hicieron las defensas: Gabriela Tomljenovic (por César Sena), Elena Puente (representante de Fabiana González y Gustavo Obregón, y Celeste Ojeda (por Marcela Acuña y Griselda Reynoso). Luego del cuarto intermedio Ojeda culminó sus preguntas y fue el turno de Ricardo Osuna y Olga Mongelós (por Emerenciano Sena) y Mónica Sánchez (en representación de Gustavo Melgarejo).

Los bloques de la defensa y acusación dispusieron de catorce recusaciones sin causa cada uno, un total de veintiocho. En tanto que las recusaciones con causa, que no tienen límite, fueron en cada caso admitidas o no por la jueza Fernández.

El orden de presentación de las recusaciones con causa fue: primero la defensa, luego la querella; y para las recusaciones sin causa correspondió en primer término a la querella y, después, la defensa.

Así, desde este viernes, en el Centro de Estudios Judiciales se realizará la primera audiencia del juicio, con los alegatos de apertura.

CÓMO SIGUE EL JUICIO

Con el jurado definido, desde el viernes 31 las audiencias se desarrollarán en el Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) y continuarán 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en el horario de 8 a 17.

Las instancias que continuarán son: instrucciones iniciales, alegatos de apertura, producción de la prueba, alegatos de clausura, instrucciones finales, deliberación y veredicto.

IMPUTADOS Y PARTES

Hay siete imputados:

Cesar Mario Alejandro Sena: acusado del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

acusado del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485). Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: se les imputa el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

se les imputa el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal). Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: están acusados de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

En tanto, las partes están conformadas por:

Equipo Fiscal Especial: conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. Querellas: Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad.

Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Defensas: César Sena (Gabriela Tomjlenovic), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).