Con el Domingo de Ramos, la Iglesia Católica comienza la Semana Santa

El catolicismo transita desde hoy la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos, día en que se rememora la entrada de Jesús en Jerusalén. En la Iglesia Catedral, las misas están previstas para las 8.30, 10.15 y 20, la segunda de las cuales tendrá al frente al obispo Ramón Dus, ocasión en la que se efectuará la bendición de ramos en la plaza central.

Por su parte, dentro de la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, hoy las actividades comenzarán a las 9 en las capillas San José y Domingo Savio, mientras que por la tarde, a partir de las 18, tendrá lugar el oficio religioso en Medalla Milagrosa y Nuestra Señora de Itatí. La jornada en esta sede parroquial culminará a las 20 con una misa en el templo de Almirante Brown 1475. Antes, a las 19.30, tendrá lugar la bendición en la intersección de Ángel D»Ambra y avenida Aristóbulo Del Valle, seguida de la celebración litúrgica.

Viacrucis

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, el Nordeste volverá a vivir una de sus manifestaciones de fe más profundas y multitudinarias con el 47° Vía Crucis Interprovincial, que unirá las ciudades de Corrientes y Resistencia en una extensa peregrinación nocturna.

Con el lema «Él es nuestra paz», la concentración se realizará el jueves 2 de abril a las 23.45 en el Convento de las Hermanas Clarisas de Corrientes, para iniciar el recorrido de 15 estaciones a la medianoche. La procesión atravesará el puente General Belgrano durante la madrugada, pasará por Barranqueras y llegará a la capital chaqueña cerca de las 9.45 del Viernes Santo, culminando en el convento homónimo de Resistencia tras visitar puntos clave como el Hospital Perrando y la Catedral.

Otro de los hitos fundamentales de esta semana será la Misa Crismal, que este año tendrá una sede especial fuera de la capital. El próximo miércoles 1, a las 19.30, el obispo de la arquidiócesis de Resistencia, Ramón Dus, presidirá la liturgia en la parroquia Inmaculada Concepción de Presidencia de la Plaza.