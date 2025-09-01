Cómo hacer Huevos escoceses: la receta crocante por fuera y con un corazón líquido que te hace agua la boca
¡No son de Escocia! Los huevos escoceses son una de las recetas tradicionales de la cocina londinense que tiene su origen en 1738, cuando fue inventado en la tienda Fortum & Mason. Se tratan de una especia de albóndiga frita que, al cortarla, posee un corazón de huevo duro con yema líquida.
Sin dudas, es una gran sorpresa para todos los comensales, especialmente para los más pequeños de la casa. Los huevos escoceses son una comida muy saciante y pueden convertirse en un plato nutritivo para el almuerzo o la cena.
Esta receta se sirve fría, acompañada generalmente de una ensalada de lechuga y tomate o de una salsa como ketchup, mayonesa o barbacoa.
Recetas: Huevos escoceses
Los huevos escoceses consisten en un huevo con yema líquida, recubierto por una fina capa de carne molida y otra crocante de pan rallado. ¿Qué necesitas para hacer esta receta?
Ingredientes:
- 400 gramos de carne picada
- 1 cebolla picada
- 6 huevos chicos
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 taza de harina
- Pan rallado
- Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada
Cómo hacer huevos a la escocesa, la receta paso a paso
- Primero, coloca cuatro huevos en agua hirviendo por 6 minutos. Luego, retíralos y colócalos inmediatamente en agua con hielo para cortar su cocción. Reserva.
- A continuación, en un bowl, mezcla la carne con la cebolla. Condimenta con sal, pimienta, nuez moscada y perejil. Amasa bien y divide en cuatro partes.
- Toma una porción con las manos húmedas, moldéala y aplástala para colocar un huevo pelado en el centro. Cierra, pasa por harina, huevo batido y pan rallado.
- Repite el procedimiento con el resto de los huevos y fríe cada huevo escocés en abundante aceite caliente, durante unos minutos, hasta que se dore.
- Por último, retira los huevos escoceses y colócalos en una fuente con papel absorberte. Sirve con tu salsa favorita o acompañados de una ensalada de vegetales crudos.