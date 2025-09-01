Cómo hacer Huevos escoceses: la receta crocante por fuera y con un corazón líquido que te hace agua la boca

Sin dudas, es una gran sorpresa para todos los comensales, especialmente para los más pequeños de la casa. Los huevos escoceses son una comida muy saciante y pueden convertirse en un plato nutritivo para el almuerzo o la cena.

Esta receta se sirve fría, acompañada generalmente de una ensalada de lechuga y tomate o de una salsa como ketchup, mayonesa o barbacoa.