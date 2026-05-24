Fontana celebrará el 25 de Mayo con acto patrio, inauguración de mástiles y chocolate para los vecinos

El intendente Fernando Cuadra convocó a los vecinos a compartir una jornada marcada por el sentimiento patrio y el encuentro comunitario. Durante el evento se realizará la inauguración de tres mástiles, un símbolo que representará la bandera argentina, la historia nacional y el futuro de la ciudad. Además, las autoridades destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y fomentar la participación de las familias fontanenses.

Como cada año, uno de los momentos centrales será el chocolate patrio compartido entre los asistentes. Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca generar un espacio de unión entre vecinos, con actividades pensadas para todas las edades y un fuerte espíritu celeste y blanco. También convocaron a los presentes a asistir con escarapelas y participar del canto del Himno Nacional Argentino.

La celebración tendrá lugar en la Plaza José Palma y contará con la participación de autoridades municipales, instituciones y vecinos de distintos barrios de la ciudad. Desde la gestión municipal remarcaron que el objetivo es honrar a quienes impulsaron la Revolución de Mayo y reforzar el sentido de pertenencia y comunidad en Fontana.