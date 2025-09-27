Fontana celebra su 109° aniversario con obras, cultura y un mensaje de compromiso comunitario

En vísperas del 109° aniversario de la ciudad, el intendente Fernando Cuadra compartió en una entrevista radial un balance de su gestión y los desafíos asumidos desde que llegó a la conducción del municipio. Entre la emoción por los festejos y la satisfacción por las obras concretadas, el jefe comunal destacó que el cumpleaños de la localidad “es un día de encuentro, de familia y de memoria colectiva”, en el que se honra a los fundadores y se renueva el compromiso con el futuro.

Cuadra subrayó que Fontana conserva la “esencia de pueblo”, lo que hace que cada aniversario sea vivido como una verdadera fiesta popular. “Recordamos a quienes hicieron grande a la ciudad y celebramos también a nuestro santo patrono, Jesús de la Buena Esperanza”, señaló.

Obras y servicios en una ciudad en crecimiento

El intendente repasó el intenso trabajo realizado en poco menos de dos años de gestión, en un contexto que definió como “desafiante desde el primer día”. “Nos encontramos con un municipio en estado raquítico, con deudas impresionantes y muchas obras inconclusas. Pero nunca nos quedamos en la queja: comenzamos a trabajar con planificación y orden”, enfatizó.

Entre las principales acciones mencionó:

Más de 200 cuadras de ripio , garantizando la conectividad de barrios que antes eran inaccesibles.

10.000 metros lineales de zanjeo , que permitieron mejorar los desagües y reducir el riesgo de inundaciones.

El proyecto de desagüe más grande de la ciudad , ejecutado con recursos propios gracias a la producción local de tubos.

Mejoras sustanciales en la iluminación pública, a pesar de los robos de cables y luminarias que encarecen el mantenimiento.

El intendente agradeció el apoyo del gobernador Leandro Zdero y de los empleados municipales, al tiempo que remarcó que “la planificación estratégica y la administración ordenada de los recursos” fueron claves para avanzar sin endeudar al municipio.

Abordaje social y salud más cerca de los barrios

Cuadra también destacó el trabajo social “silencioso” que, aunque menos visible que la obra pública, tiene un alto impacto en la calidad de vida: regularización dominial de terrenos, asesoramiento en merenderos, programas culturales y deportivos, y el ciclo “Muni en Acción”, que acerca múltiples servicios municipales a los barrios.

En materia de salud, remarcó los operativos territoriales en conjunto con el Hospital Luis Fleita y el SIC de Fontana, que acercan la atención médica a personas mayores y con discapacidad. “Acercar la salud y los servicios a quienes no pueden trasladarse es una política que vino para quedarse”, sostuvo.

Seguridad y nuevas inversiones

En los últimos días el municipio firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich, para instalar un centro de monitoreo que refuerce la prevención del delito y permita actuar rápidamente ante emergencias. A esto se suma la reciente ampliación de la unidad penitenciaria y la refacción de la comisaría segunda, obras enmarcadas en un plan estratégico provincial.

Cultura, emprendedores y un aniversario participativo

El aniversario de Fontana coincide con la realización del primer Encuentro de Escultores, una propuesta que según Cuadra “escribirá una página importante en la historia cultural de la ciudad”. Durante cuatro días, artistas locales e invitados trabajan en vivo en la plaza central, mientras emprendedores ofrecen sus productos y vecinos disfrutan de música y espectáculos.

“Es un evento gratuito que no demandó grandes recursos, sino ingenio y organización. Logramos que los chicos de las escuelas participen, que las familias se acerquen y que los emprendedores tengan su espacio”, celebró el intendente.

Una fiesta para toda la comunidad

Los festejos centrales del 27 de septiembre comenzarán temprano con el tradicional guiso comunitario, actividades para los más chicos, inauguraciones de obras junto al gobernador, la misa en honor a Jesús de la Buena Esperanza y, por la tarde-noche, shows artísticos y musicales en la plaza central.

“Queremos que todos los fontanenses sientan orgullo por su ciudad. Estos 109 años nos encuentran trabajando, planificando y soñando juntos la Fontana que todos deseamos”, concluyó Cuadra.

Con un equilibrio entre obras visibles y políticas sociales, Fontana celebra su aniversario mostrando los avances de una gestión que apuesta a la infraestructura, la cultura y el fortalecimiento del tejido comunitario.