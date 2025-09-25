Apareció un segundo ganador de la Poceada: ganó más de $277 millones

171019w850h472c.png

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a repartir un premio millonario. En esta ocasión, el afortunado fue un vecino retirado de Prefectura, quien se convirtió en el segundo ganador del super pozo, cobrando la suma de $277.159.591, durante el sorteo del 20 de septiembre pasado.

Con una gran sonrisa en su rostro, el afortunado se dirigió a las oficinas de Lotería Chaqueña para retirar su premio: «Todavía no caigo», expresó el señor y reveló que, con lo ganado, afianzará su emprendimiento y se dará «un gustito».

La apuesta fue registrada en la Agencia N° 655, ubicada en la localidad de Hermoso Campo, y el hombre compartió el pozo mayor con una docente, que se llevó la misma cantidad.

La combinación de los números fue 13, 46, 72, 88 y 95, gracias a la cual se hizo acreedor del premio millonario.

