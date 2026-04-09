Colonia Popular: entregaron viviendas y elementos deportivos

Este jueves, el gobernador Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, y la intendente Mariela Soto, encabezaron la entrega de nuevas viviendas en Colonia Popular, en el marco del Plan Provincial Ñachec .

Zdero destacó el trabajo articulado entre el gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano, el IPDUV y el municipio local, que permitió llevar adelante un proceso de adjudicación transparente mediante sorteo público.

«Seguimos trabajando para dar respuestas a la demanda habitacional, no solo con viviendas, sino también con entrega de títulos, casas con servicios y distintas operatorias que nos permitan ampliar las soluciones», señaló Zdero.

Por su parte, Berecoechea remarcó la importancia de continuar con el avance en políticas habitacionales: «Es una enorme felicidad ser parte de estos momentos. Ya son miles las familias que han podido acceder a su vivienda o regularizar su situación dominial. Detrás de cada casa hay un gran trabajo conjunto entre distintos actores», indicó.

En el marco de la jornada, el gobernador también concretó la entrega de reflectores de alta potencia y elementos deportivos destinados a la cancha municipal de Colonia Popular. El equipamiento, provisto por Lotería Chaqueña, permitirá mejorar la infraestructura del predio y habilitar su uso en horario nocturno.

Esta iniciativa complementa la entrega de viviendas ubicadas frente al espacio deportivo, consolida un nuevo núcleo de servicios y recreación para la comunidad, y promueve la integración y participación de los vecinos.