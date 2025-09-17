Colonia Popular: ANSES realizó un operativo territorial para acercar trámites y servicios a los vecinos

En una nueva acción de gestión cercana a la comunidad, este martes 16 de septiembre se llevó a cabo en Colonia Popular un operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que permitió a los vecinos realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El operativo se desarrolló a través de las Unidades de Atención Móvil (UDAM), que llegaron a la localidad con el objetivo de descentralizar los servicios y brindar soluciones rápidas y personalizadas a la población. Durante la jornada, decenas de vecinos pudieron iniciar gestiones vinculadas a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otros beneficios sociales, además de recibir información sobre programas vigentes.

Un Estado presente en el territorio

Las autoridades locales destacaron que este tipo de operativos constituyen una herramienta fundamental para garantizar derechos, especialmente para aquellos vecinos que, por razones de distancia o dificultades de traslado, encuentran obstáculos para acceder a las oficinas de ANSES.

“Cada operativo territorial es una oportunidad de acompañar, escuchar y resolver de cerca las necesidades de la comunidad”, subrayaron desde la Municipalidad de Colonia Popular, que colaboró en la organización para asegurar una atención ordenada y eficiente.

Trabajo conjunto y compromiso social

La jornada contó con la presencia de la intendenta Mariela Soto, quien valoró el trabajo articulado entre el municipio y ANSES para acercar las políticas públicas a los habitantes de la localidad. Soto destacó que estos encuentros refuerzan el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, permitiendo que los beneficios y programas nacionales lleguen de manera directa y sin intermediarios.

El municipio puso a disposición espacios y personal de apoyo para garantizar el correcto desarrollo de la atención, reafirmando su compromiso de acompañar este tipo de iniciativas que impactan de manera directa en la vida de los vecinos.

Continuidad y perspectivas

Desde la comuna señalaron que se continuará gestionando nuevas visitas de las Unidades de Atención Móvil para que más vecinos puedan resolver trámites previsionales y sociales de forma ágil y gratuita.

Con este nuevo operativo, Colonia Popular refuerza su política de cercanía con la comunidad, consolidando un modelo de gestión que prioriza el acceso a derechos y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.