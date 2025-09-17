Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”
El presidente Javier Milei habló este martes en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay en el marco de su viaje a ese país para una serie de eventos que culminarán durante el miércoles.
Y continuó: “Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”.
En ese sentido, el mandatario participó de la conferencia después de su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y de su reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña.
Este encuentro se llevó a cabo en el Palacio de López, la casa de gobierno ubicada en Asunción, donde también estuvo presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Se trató de una charla “con agenda abierta”, en la que ambos mandatarios iban a “hablar sobre todos los temas bilaterales” y es probable que se haya dialogado sobre el bloque regional, según reconocieron fuentes cercanas a los protagonistas.
Ya por la tarde, se dirigió a la disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes. Allí, habló desde un foco más ideológico, en el que apuntó contra el socialismo.
“La igualdad que ellos dicen, y esto es lo que les duele a los socialistas, es que siempre tiene que ser hacia abajo. Una de las cosas que caracteriza a los socialistas es que violan las restricciones de presupuesto”, comentó en un pasaje del discurso.
Por otro lado, en un pasaje con foco en la “batalla cultural”, volvió a criticar la idea de “justicia social” y lanzó: “No hay nada más aberrante”. Allí preguntó a los presentes si estaban a favor del robo y redobló: “Todos estamos a favor del trato igual ante la ley. Sin embargo, ¿qué es la justicia social? Es robo más desigualdad ante la ley. Porque ustedes le van a robar a un grupo y se lo van a dar a otro discrecionalmente“.
Y sumó: “En el fondo, ¿qué es el Estado? El Estado es un seguro. ¿Y qué es lo que pide la gente? Un seguro para la salud, un seguro para la educación, el seguro a la defensa y a la seguridad».
Allí, citó un libro de Hayek donde habla sobre cómo resolver la presencia del Estado en un mecanismo anarcocapitalista y ejemplificó: “¿Qué pasa si a ustedes se les está incendiando el auto y quieren contratar un seguro? ¿Quién les va a vender ese seguro? Nadie les va a vender ese seguro. Bueno, el Estado les promete venderles el seguro en el mismo momento que se le está incendiando el auto”.
Milei, por tanto, se refirió a la pandemia con el eslogan que circuló en aquel momento «El Estado te cuida» y apuntó: “En Argentina descubrimos que era una mentira. Pagábamos una prima enorme por ese seguro y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido treinta mil muertos y, sin embargo, tuvimos ciento treinta mil. Es decir, que pagamos muy caro por el seguro y, al mismo tiempo, el sistema, cuando fue puesto a prueba, no funcionó. Esa es la mentira del Estado”
“Cada una de las cosas que ofrece y propone el Estado, siempre hay una solución que es instrumentada desde el sector privado, puede ser hecha muchísimo mejor y de manera más eficiente. Es importante con qué cosas van a atacar ellos. Justamente lo que van a trabajar es sobre el miedo y los van a querer asustar”, remarcó.
Por otro lado, en el marco de la discusión por el estado de las rutas nacionales, explicó cómo piensan implementar el mecanismo para desarrollar obras en las vías de circulación entre las provincias junto al sector privado, uno de los puntos centrales de la presentación del Presupuesto 2026.
Y disparó: “Es mucho más fácil tener vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas como se hizo en otro gobierno. Y que como consecuencia, hay una persona que está con una tobillera presa porque la plata de la ruta se la zafaron”.